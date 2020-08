Com estoque zerado para O- e O+ em 20%, Hemosul entra em estado de emergência

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência nesta quarta-feira (12) - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência nesta quarta-feira (12). A convocação é voltada aos doadores de sangue dos tipos O negativo, que se encontra com estoque zerado, e O positivo que está com apenas 20% conforme a instituição.

Além da demanda espontânea, o agendamento é uma opção para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Endereços e contatos para agendamento nas unidades do interior estão disponíveis aqui.

Do mesmo Sangue

Lançada no início de agosto, ação em parceria com o Sicredi une arte e solidariedade. A cada 1000 bolsas de sangue doadas, uma parte da arara vermelha do Monumento das Araras na Capital será será colorida novamente. Ao todo serão cinco etapas.

A necessidade frequente das tipagens sanguíneas em falta na unidade foi destacada pela coordenadora da Rede Hemosul, Marli Vavas.“Os estoques das tipagens O Positivo e O Negativo têm exigido uma atenção especial pelas baixas que vêm apresentando há alguns meses e, embora haja resposta da população, o alcance dos estoques estratégicos desses tipos sanguíneos têm sido o principal desafio”, reforçou.

A pintura da arara de 10 metros de altura estará sob a responsabilidade do artista plástico Cleir, que em 1996 construiu a obra localizada na Praça União, no Bairro Amambaí.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos na página do Hemosul.

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.