Com empenho do Dr. Cury, Médicos e Odontólogos são incluídos no Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura de Campo Grande

Com empenho do vereador Dr. Cury, Médicos e Odontólogos foram incluídos no Plano de Cargos e Carreira (PCCR) da prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Com empenho do vereador Dr. Cury, Médicos e Odontólogos foram incluídos no Plano de Cargos e Carreira (PCCR) da prefeitura de Campo Grande. A publicação saiu nesta sexta-feira (24), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

"É com muita satisfação que parabenizo os médicos e odontólogos pela inclusão oficial, a partir de hoje, no PCCR. Conseguimos finalmente, com muita união e empenho atender o interesse das duas categorias", disse Dr. Cury.

Os planos de cargos e carreiras das categorias foram aprovados na Câmara Municipal no dia 26 de março, por meio dos Projetos de Lei de autoria do Executivo. O objetivo é valorizar os profissionais da saúde no Município de Campo Grande.

Para aprovação dos Projetos de Lei do Executivo, Dr. Cury intermediou reuniões e conversas com o Sindicato dos Médicos e Odontólogos, Prefeito e Secretários. "É um fato inédito na nossa história. Medicina e Odontologia caminham juntas. É uma data que ficará marcada por essa grande conquista", afirmou o vereador.

Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (SinMed-MS), Dr. Marcelo Santana Silvestre, "somente através da implantação deste plano conseguimos vislumbrar melhorias na saúde pública e consequentemente no atendimento aos cidadãos. Sem essas grandes mínimas, os médicos têm dificuldade em exercer com tranquilidade a profissão. Agradecemos o vereador Dr. Cury por não desistir de lutar por esse direito", disse.

São 640 cargos efetivos de médicos e odontólogos na proposta do Executivo. A carreira é subdivida em várias funções e o quantitativo de cargos composto por médicos 24 horas, médicos e odontólogos 40 horas, para atuar nos Programas de Saúde da Família, odontólogo 20 horas (também com várias especializações) e médico 12 horas.