Com bolsa de R$ 11,6 mil, residência médica em saúde da família atrai 151 candidatos de 18 estados

Na manhã deste domingo (07) estão sendo realizadas as provas do processo seletivo para o Programa de Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo (Cruz). Ao todo o processo atraiu 151 candidatos de 18 estados do País que estão concorrendo a 40 vagas com bolsas de R$ 11.685,80.

O secretário municipal de Saúde José Mauro Filho esteve antes do fechamento dos portão no local de prova desejando boa sorte aos candidatos. Na ocasião, ele destacou a importância da residência e a atuação dos profissional no fortalecimento da Atenção Primária.

“Campo Grande vem se projetando como referência na Atenção Primária e isso está diretamente relacionado a implementação das residências voltadas à saúde da família e comunidade nos últimos anos. O nosso município saiu de 33% para 75% em cobertura de estratégia de saúde da família, saltando da última para a oitava capital do país e vamos trabalhar para melhorar ainda mais o que, consequentemente, irá refletir na melhoria da qualidade da assistência prestada à população. Estes profissionais que estão entrando agora certamente serão protagonistas de todo esse processo.

A fim de garantir a segurança dos participantes em razão da pandemia de Covid-19 as provas estão sendo aplicadas em salas com lotação máxima de 30% de sua capacidade normal e cada carteira possui marcação de distanciamento no piso.

Além de Mato Grosso do Sul, há candidatos do Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

O gabarito oficial preliminar da prova será disponibilizado nesta segunda-feira, dia 08 de fevereiro, no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos e o definitivo está programado para ser publicado na próxima semana.

As matrículas serão feitas entre os dias 22 e 23 de fevereiro, para que o início do programa obedeça ao calendário nacional, que estipula o dia 1° de março como data de início das aulas.

Os candidatos que assumirem as vagas atuarão em uma das unidades do Laboratório de Inovação da Atenção Primária à Saúde (Liaps)– uma parceria entre a Sesau e a Fiocruz. As etapas do processo seletivo podem ser acompanhadas através do site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.