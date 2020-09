MS registra queda na imunização de crianças menores de 2 anos

As vacinas imunobiológicos de rotina e especiais continuam sendo disponibilizadas normalmente nas Unidades Básicas de Saúde - ( Foto:Divulgação/ Secom MS)

A pandemia do coronavírus alterou a rotina de trabalho em todas as áreas, e principalmente na saúde. As quedas registradas nas coberturas vacinais são um bom exemplo. Em Mato Grosso do Sul os índices estão abaixo do esperado e as metas previstas pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, não foram alcançadas.

A Gerente Técnica de Imunização, da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, explica que a falta de adesão dos pais à vacinação dos filhos ocorre devido ao receio do contágio do Covid-19.

Ana Paula reforça que os profissionais de saúde estão preparados para receber a população, adotando todas as medidas de segurança necessárias.

As vacinas imunobiológicos de rotina e especiais continuam sendo disponibilizadas normalmente nas Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Maternidades e no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie).