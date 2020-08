Com apoio da população, Hemosul bate mil doações e arara vermelha começa a receber cor nesta segunda

A cada mil doações uma parte dela será pintada. - (Foto: Chico Ribeiro)

Poucos dias após o lançamento da campanha “Do Mesmo Sangue”, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul anunciou que atingiu as 1.000 primeiras bolsas de sangue necessárias para que a ararinha vermelha do Monumento das Araras, em Campo Grande, comece a receber suas cores de volta.

Para o artista plástico Cleir, essa resposta rápida vem confirmar a necessidade de união em prol da vida. “Ver a participação das pessoas com o maior interesse de ir fazer a doação é uma satisfação muito grande, especialmente num momento desse que a gente está realmente precisando (pandemia). Saber que a arara vai voltar a cor dela é muito gratificante”, afirma o autor da obra de arte.

Segundo o artista, que lançou a obra em 1996, a arara vermelha foi incluída no monumento junto às araras azuis a partir de uma pesquisa que indicou que ambas convivem em perfeita harmonia na natureza. A revelação traz ainda mais simbologia para a campanha e para o momento atual: quanto mais união mais vidas poderão ser salvas.

A participação da sociedade também foi enaltecida pela coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, que reforçou a veia solidária dos sul-mato-grossenses. “Sempre que solicitada nos atende prontamente para ajudar ao próximo”, destacou. Segundo ela, os estoques estavam muitos baixos e a campanha vem contribuir para regularizar essa situação em todo o Estado.

A campanha Do Mesmo Sangue é uma parceria do Hemosul, Sicredi e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e tem objetivo de estimular a solidariedade através da arte. Para que a arara volte a ficar totalmente vermelha serão necessárias 5 mil bolsas de sangue. A cada mil doações uma parte dela será pintada.



O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

Também é possível doar nas unidades do Hemosul de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos no site do Hemosul.