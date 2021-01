Com ampliação de leitos de UTI's no Estado, Saúde divulga novo mapa hospitalar

Leitos Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/ Governo do Estado)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (22), a atualização do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI, do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana do Covid-19 de Mato Grosso do Sul. O Estado passa a contar a partir da nova publicação com 298 leitos de UTIs e 730 leitos clínicos.

A Resolução Nº 3/CIB/SES, traz todos os tipos de leitos existentes no Mapa de Leitos do Estado: No Anexo II, estão considerados todos os leitos de retaguarda SRAG/COVID-19. No Anexo III, estão listados todos os leitos de retaguarda não SRAG/COVID-19. No Anexo IV, leitos privados passíveis de disponibilização por meio de contratação exclusiva com o município sede e no Anexo V, todos os leitos existentes no CNES das unidades pertencente ao mapa de leito.

O Mapa, publicado a partir da página 5 do Diário Oficial, ainda mostra todos os leitos existentes em todos os municípios do Estado. A Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Para conferir o novo Mapa Hospitalar clique aqui.