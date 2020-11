Com ambiente 3D, Secretaria de Estado de Saúde realiza 4° Meeting Nacional de Farmácia Clínica

O evento será realizado entre 30 de novembro e 16 de dezembro - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

Com objetivo de aprimorar ações e avançar na implementação dos Serviços Clínicos Farmacêuticos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica (CAF), realiza entre 30 de novembro e 16 de dezembro o 4° Meeting Nacional de Farmácia Clínica. O evento será totalmente virtual em plataforma 3D.

Seguindo as recomendações das organizações de saúde e pensando no bem estar de todos, 4º Meeting Nacional de Farmácia Clínica será totalmente virtual, em plataforma 3D. Terá como tema “Saúde 4.0: Farmácia do futuro e a inovação tecnológica” e serão abordados diversos assuntos como os medicamentos/patologias dos Componentes Básico, Estratégico e Especializado da Assistência Farmacêutica, Medicina de precisão, Judicialização, Novos Protocolos Clínicos, Práticas Integrativas e Complementares, dentre vários outros.

O evento já conta com 1,3 mil inscritos e mais de 100 trabalhos científicos enviados. Os melhores trabalhos científicos serão premiados na Categoria Acadêmica e Categoria Profissional.

Desde a sua criação, esse evento acontece todos os anos, com o objetivo de propiciar o conhecimento, atualizar e capacitar os profissionais Farmacêuticos e Acadêmicos de Farmácia do Brasil e do Estado de MS, considerando o novo momento de transformação pelo qual passa a Farmácia Brasileira, que deixou de ser um mero estabelecimento de venda ou dispensação de produtos farmacêuticos para se transformar em um estabelecimento de saúde onde o foco principal é o Cuidado Farmacêutico.

O evento é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, e conta com apoio do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de MS), do CFF (Conselho Federal de Farmácia) e Fiocruz/MS.

O evento pode ser acessado no endereço eletrônico https://meeting-farmacia.tusecloud.com.br/