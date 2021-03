Cerca de 8 mil pessoas em MS são beneficiadas com assinatura de convênio na saúde

Da Redação com Assessoria

O diretor-executivo da UnisaúdeMS, Zenildo Pereira Dantas - (Foto: Assessoria/Divulgação)

Na manhã de ontem, foi celebrada a assinatura de contrato entre a Unimed Campo Grande e a Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul (UnisaúdeMS). A ação aconteceu na sede da cooperativa médica, seguindo todas as medidas de biossegurança.

Com a parceria, cerca de oito mil usuários serão beneficiados nos 79 municípios do Estado. Somente em Campo Grande, serão aproximadamente quatro mil vidas. O contrato tem vigência a partir deste mês de março para aqueles que aderiram à parceria e prevê a prestação de serviços hospitalares, SOS Unimed e também da Rede Credenciada.

Na ocasião, o diretor-presidente da Unimed CG, Dr. Maurício Simões Corrêa, falou da importância do ato para ambas as instituições. “Essa será a primeira operadora de plano de saúde a contar com os serviços oferecidos pela Unimed CG. Não tenho dúvidas de que os usuários serão tão bem assistidos quanto os beneficiários da nossa cooperativa”.

Dr. Maurício disse ainda que essa será uma parceria perene e de importantes trocas de experiências entre as operadoras de saúde. “Acredito muito que esse acordo resultará em melhorias nos processos e nos relacionamentos e que, em breve, celebraremos contratos com outras operadoras de saúde frente ao reconhecimento que essa troca trará para todos nós, isso também porque o nosso Hospital Unimed Campo Grande, desde a sua ampliação, foi estruturado e toda a equipe orientada para gerar bons resultados para a cooperativa”, enfatizou.

O diretor-executivo da UnisaúdeMS, Zenildo Pereira Dantas, agradeceu a retomada da parceria e fez questão de destacar o trabalho da equipe do setor de Mercado da Unimed CG. “Quero agradecer a maneira acolhedora com que a nossa equipe foi tratada durante as negociações e tenho certeza de que nossos usuários serão muito bem atendidos pela Unimed Campo Grande”.

Gerente de Mercado da cooperativa médica, Juliano Pereira, falou da satisfação de mais essa parceria. “Para nós, da Unimed Campo Grande é uma alegria enorme poder contribuir com a UnisaúdeMS, de modo a oferecer nossos serviços enquanto operadora. Estamos empenhados para prestar um atendimento de excelência, com foco, dedicação, cuidado e o melhor em assistência em saúde, como é a marca da Unimed Campo Grande”, pontuou.

O evento também contou com a participação do diretor de Mercado da Unimed CG, Dr. Fernando Augusto Abdul Ahad, da gerente de Controladoria e Finanças, Marisangela Ribeiro Rosa, e dos médicos cooperados Dr. Arlindo Salustiano e Dr. José Alves. Da UnisaúdeMS estavam diretores João Bosco de Figueiredo Costa, Artur Massujo Maecawa e o assessor jurídico, Willian Silva Pinto.