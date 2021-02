Cassems realiza "Casal Grávido" nesta quarta-feira por meio de plataforma digital

Acontece na próxima quarta-feira (24), às 18h, o curso 'Casal Grávido' na Cassems - (Foto: Divulgação)

Acontece na próxima quarta-feira (24), às 18h, o curso ‘Casal Grávido’ na Cassems. Na oportunidade, pais e mães terão a oportunidade de realizar um curso gratuito, com os profissionais da saúde do hospital, sobre a gestação, o pré-natal e o pós-parto.

O programa de prevenção que, em decorrência da pandemia, acontece em formato digital, tem o objetivo de prevenir os principais problemas que possam aparecer durante a gestação, por meio de roda de conversa com os pais.

O curso será ministrado pela diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, com participação da enfermeira Paula Serafim e da pediatra Ana Carolina Nasser, pediatra. Os interessados em participar do “Casal Grávido” devem fazer a inscrição pelo e-mail programasdeprevencao@cassems.com.br ou pelos telefones (67) 3309-5351 e (67) 9 9974-0599.

Para a enfermeira Paula Serafim, independentemente das dúvidas que os pais trazem ao curso, o mais importante é a adaptação e o carinho despendido ao bebê.

“Os pais têm muitas dúvidas sobre a amamentação, de como proceder, do tempo de aleitamento, de como a alimentação transcorre nos primeiros dias após a gestação. Eles também têm muitas dúvidas sobre os cuidados familiares, como banho, cuidado com o coto umbilical. Mas a importância de tudo é mostrar diferentes modos de fazer, porque cada família tem o seu jeito de fazer as coisas e é justamente esse jeitinho que as crianças precisam. E é isso que as mães precisam fazer, se fortalecer, porque os bebês precisam dela e da família na qual eles estão inseridos, e assim o resto fica bem”.