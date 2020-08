Cassems oferece exame de eletroneuromiografia no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado, em Campo Grande

Mais uma vez, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) traz o que há de mais moderno no mercado da saúde para os servidores públicos do estado e seus familiares - (Foto: Divulgação)

Mais uma vez, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) traz o que há de mais moderno no mercado da saúde para os servidores públicos do estado e seus familiares. A partir de 13 de agosto, o plano de saúde oferece o exame de eletroneuromiografia, no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) de Campo Grande. Oprocedimento é utilizado para avaliação dos nervos, raízes nervosas e músculos e feito em duas etapas: neurocondução e eletromiografia.



Na modalidade de neurocondução, aplicam-se pequenos choques nos nervos para ativá-los e mede-se o tempo e o tamanho das respostas produzidas. Na eletromiografia, avalia-se a atividade elétrica muscular, por meio de um eletrodo em forma de agulha inserido em alguns músculos. O médico neurologista que atua na Cassems, João Marcello Borba Leite, fala sobre a importância do exame para os pacientes que necessitarem.



De acordo com João Marcello, o exame é fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de algumas condições clínicas. “O procedimento pode ser importante, por exemplo, para casos de síndrome do túnel do carpo e outras neuropatias focais compressivas, polineuropatia diabética e outros tipos de polineuropatias e, também, patologias na região cervical e lombar, como hérnia de disco, osteoartrose”.



O procedimento também pode ser usado para reabilitação de paralisias e deficiências, conforme explica o neurologista. “É possível aplicar a eletroneuromiografia em casos de alteração da força ou sensibilidade provocada por traumas, distúrbios da medula espinhal, paralisias faciais, esclerose lateral amiotrófica, poliomielite, além das miopatias”.



O exame fornece detalhes sobre tipo, grau e localização do comprometimento, para permitir que o médico realize o tratamento de maneira mais direcionada. Geralmente, este exame é solicitado quando ocorrem queixas de diminuição de força ou queixas sensitivas, atuando na busca por fraquezas musculares e lesões no sistema nervoso central. Para ter acesso ao procedimento, agende pelo telefone: 3056-9819.