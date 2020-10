Cassems oferece atendimento odontológico para pessoas com deficiência

O atendimento odontológico - (Foto: USP/via Visual Hunt)

No último domingo (25), comemorou-se o Dia do Dentista. Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) uma das prioridades é atuar nas diferentes linhas da saúde, cuidando do corpo e da mente de maneira multidisciplinar. Ainda, para o plano de saúde, é fundamental estender o cuidado à todas as pessoas, incluindo as que tenham alguma deficiência física ou intelectual. De acordo com pesquisa do Índice Brsileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, no Brasil, essa população é de 23,9%.

O atendimento odontológico da Cassems conta com 26 Centros espalhados por todo o Estado que oferecem um maior acolhimento e com mais segurança aos seus beneficiários. Agora, a Caixa dos Servidores oferece atendimento odontológico para pessoas com deficiência. Essa especialidade da Odontologia atende pessoas que necessitam de atenção diferenciada durante o tratamento, seja por limitação física ou intelectual, ou por cuidados pré e pós-cirúrgicos.

Os pacientes com deficiência necessitam de uma abordagem diferenciada no momento do procedimento odontológico, seja no manejo ou estabilização do paciente, ou nos cuidados pré-operatórios. O Hospital Cassems Campo Grande disponibiliza atendimento especializado para esse público de beneficiários. Em 2019, 19 pacientes solicitaram o atendimento.

Serviço: o atendimento para pessoas com deficiência é realizado mediante no setor de Odontologia da Cassems. Para mais informações, os beneficiários podem entrar em contato pelo número (67) 3309-5315.