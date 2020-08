Cassems investe na Nutrição como ferramenta para manter a qualidade de vida

Nesta segunda-feira, 31 de agosto, comemora-se o Dia do Nutricionista - (Foto: Agência Senado)

Nesta segunda-feira, 31 de agosto, comemora-se o Dia do Nutricionista. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Nutricionistas (Asbran) para destacar a importância da profissão na manutenção da saúde. O nutricionista é o profissional que realiza diagnósticos nutricionais para elaborar dietas que atendam às necessidades do paciente, com base no estado de saúde do indivíduo, seus hábitos alimentares e estilo de vida.

Na Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), a Nutrição é considerada um dos pilares para a prevenção em saúde e qualidade de vida. Por isso, o plano de saúde possui em sua rede própria e credenciada nutricionistas qualificados para atender os mais de 210 mil beneficiários. Além disso, a Caixa dos Servidores está sempre atenta às necessidades dos servidores públicos e seus familiares.

A coordenadora do Programa de Nutrição (Pronutri) da Cassems, Eliana Nogueira, explica que a orientação alimentar se torna ainda mais importante durante o período de pandemia. “Neste momento, precisamos estar com a imunidade alta e manter a qualidade de vida. O profissional da Nutrição tem papel fundamental para ensinar e promover hábitos de vida saudáveis”.

De acordo com Eliana, o profissional nutricionista é o responsável por orientar e corrigir hábitos de alimentação e estilo de vida. “No acompanhamento, o nutricionista faz uma série de perguntas ao paciente para investigar o histórico familiar de doenças e, através desta análise, pode estabelecer uma dieta específica para cada paciente”.

Um dos objetivos do profissional, conforme apontado pela nutricionista, é promover a educação alimentar. “Nós orientamos o paciente sobre como combinar os alimentos, o que deve ser priorizado na alimentação e o que deve ser evitado. Essa educação alimentar permite ao paciente fazer suas próprias escolhas e montar seu cardápio conforme as suas necessidades e condições”.

Eliana salienta que a alimentação saudável é um dos pontos principais para o combate de patologias. “A escolha pelos alimentos industrializados é cada vez mais comum, por causa da praticidade. No entanto, encaixar hábitos saudáveis nos dias cheios de compromissos e afazeres pode ser só uma questão de planejamento, e o nutricionista pode ajudar com isso”.

A nutricionista também reitera a importância do Pronutri, da Cassems, para orientar os servidores públicos e seus familiares em uma alimentação mais saudável. “Disponibilizamos profissionais que conduzem os beneficiários sobre como a alimentação diária pode auxiliar a prevenção, o tratamento ou, em algumas doenças, propiciar a cura”.