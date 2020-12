Cassems firma parceria para tratamento de hemodiálise em Nova Andradina

O Hospital Cassems de Nova Andradina - (Foto: Divulgação)

O Hospital Cassems de Nova Andradina assina nesta quarta-feira (2) um contrato de parceria com a Associação Beneficente de terapia Renal Substitutiva – Qualivida, para construção e instalação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva que irá atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica. O projeto prevê a cedência de uma área de 383 metros quadrados onde será implantada a primeira clínica de hemodiálise da região.

A Qualivida é um projeto idealizado pelo empresário José Joaquim Ferreira de Medeiros Filho que, ao precisar de tratamento dialítico, percebeu a importância de ter o serviço em Nova Andradina. Para realizar esse antigo sonho, Kim, como é carinhosamente chamado pela comunidade de Nova Andradina, buscou o apoio da classe empresarial da cidade para realizar o projeto de criação da Associação Beneficente de Terapia Renal Substitutiva.

“O projeto agora está sendo abraçado com muito carinho pela Cassems e pelo Hospital Cassems de Nova Andradina. Agora, os pacientes renais crônicos terão um serviço de hemodiálise de qualidade e não precisarão se deslocar para outros municípios mais distantes em busca de tratamento, como aconteceu comigo”, avalia o empresário.

Para construir a clínica o empresário já está reunindo toda a sociedade em prol do projeto. O intuito é erguer o prédio com o resultado de doações provenientes de empresas e empresários locais. “Essa é uma forma de contribuirmos com o desenvolvimento da saúde em Nova Andradina e região. A Cassems, por meio do Hospital Cassems, dá a sua contribuição por meio da doação do espaço físico para construção da clínica”, explica o gerente do Hospital Cassems de Nova Andradina.