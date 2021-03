Cassems completa 20 anos se tornando referência nacional

Hospital Cassems de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) completa 20 anos hoje e compartilha com os seus beneficiários suas conquistas e evolução, que contribuem para toda a população. Mesmo sendo uma empresa jovem, com muito trabalho e uma gestão equilibrada, a Cassems tornou-se referência nacional e, hoje, é o maior, o melhor e o mais justo plano de saúde de Mato Grosso do Sul e uma das maiores e melhores empresas do Brasil. Na sua curta, mas frutífera trajetória, a Caixa dos Servidores alia uma administração séria e empreendedora com atendimento humanizado e, sobretudo, com muito amor e dedicação em prestar uma assistência à saúde de qualidade aos seus assegurados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que há grandes desafios em gerir uma empresa de autogestão. "Temos que manter a sustentabilidade, o equilíbrio, a capacidade de liquidez e uma política de investimento segura e inovadora para melhor atender os beneficiários. Enfrentamos o cenário adverso imposto nacionalmente aos planos de saúde complementar com a mesma responsabilidade que levou a Caixa dos Servidores a tornar-se um dos melhores planos de saúde do Brasil".

Ayache salienta, ainda, que a Cassems segue a sua política de austeridade e sustentabilidade com firmeza. "Primamos, sempre, pela transparência. Investimos cada vez mais na interiorização do nosso atendimento em todas as áreas. Somos, hoje, o maior e melhor plano de saúde de Mato Grosso do Sul, mas trabalharemos incansavelmente para tornar a nossa Caixa dos Servidores o melhor plano de saúde do país".

Sonhos semeados - Há 20 anos, homens e mulheres ousaram, com sabedoria e coragem, criar a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, inaugurando um modelo de organização e gestão em saúde a partir da construção participativa e coletiva, fortalecendo a prática da reciprocidade.

O modelo de governança proposto já apontava o pioneirismo da Cassems: autogestão, onde os próprios servidores do estado administrariam e seriam beneficiados pelo plano de saúde. Desde 2001, a Cassems cresceu, inovou, profissionalizou-se e mudou a vida dos sul-mato-grossenses tanto na saúde, quanto na economia. Não cresceu apenas em estrutura e em números, mas também na quantidade e na qualidade de atendimentos. Os 77 mil servidores públicos que acreditaram na Caixa dos Servidores lá no começo, hoje totalizam mais de 215 mil vidas, entre titulares e dependentes, atendidas pelo plano de saúde.

Uma das prioridades da Caixa dos Servidores, desde a sua fundação, é garantir um atendimento digno e uma melhor qualidade de vida aos servidores do estado e seus familiares, que antes só podiam ser atendidos na capital. Aos poucos, com uma boa gestão, a Cassems foi construindo uma rede credenciada que possibilitava atendimento até nas cidades mais distantes. Em setembro de 2004, deu o primeiro passo em direção à obtenção da rede própria: foi adquirido a sua primeira unidade hospitalar, em Dourados, no prédio do antigo Mater Dei. O primeira Hospital da rede própria Cassems iniciou suas atividades em 2005.

Um ideal possível - Nos primeiros anos, a gestão da Cassems tinha o sonho de criar uma rede própria de atendimento estruturada em todo o estado, para que os beneficiários não precisassem se deslocar longas distâncias para receber assistência à saúde. Embora parecesse uma meta irreal, para a época, os servidores do estado nunca se furtaram dos seus desafios.

Em 2006, os beneficiários de Nova Andradina foram contemplados com uma unidade hospitalar da Cassems e, em 2007, foi a vez dos servidores do estado da região da fronteira internacional de Mato Grosso do Sul, com o hospital de Ponta Porã.

Ainda, no mesmo ano, a Cassems iniciou as negociações para a compra do hospital de Aquidauana. Inaugurado em 2008, a unidade é dotada de especialidades e estrutura de ponta para atender os usuários do plano de saúde da região.

No ano de 2009, a região Leste de Mato Grosso do Sul recebeu o Hospital Cassems de Paranaíba, com uma estruturação complexa para atender os beneficiários daquela área do estado. Outro passo importante do plano de saúde foi a aquisição do hospital de Naviraí. Depois de ouvir a opinião dos beneficiários do município, por meio

de assembleia consultiva, a direção da Caixa dos Servidores adquiriu a unidade hospitalar. Os beneficiários da Cassems de Três Lagoas cultivavam também o sonho de ter seu hospital. Durante muito tempo, pacientes de média e alta complexidade eram atendidos no estado de São Paulo ou em Campo Grande. Por isso, em 2011, a Caixa dos Servidores fez instalações, com uma unidade hospitalar, na cidade.

Em 2013, foi a vez da Cassems incorporar uma unidade no município de Coxim. Para Ayache, as instalações de hospitais da Caixa dos Servidores, por todo o estado, mostram a importância da interiorização dos serviços do plano e saúde. "As entregas e reformas de unidades hospitalares, em todo o estado, cumprem a proposta de descentralizar e levar atendimento médico de qualidade ao interior. Esse trabalho representa o comprometimento com nossos beneficiários, pois temos a preocupação de sempre oferecer à eles o que existe de melhor".

Como um dos ápices na história da saúde suplementar em Mato Grosso do Sul, o Hospital Cassems Campo Grande foi inaugurado, em 2016. A nona unidade hospitalar da Caixa dos Servidores é referência em procedimentos de alta complexidade. Com tecnologia de ponta, incorporação da mais moderna infraestrutura lógica e atendimento humanizado, o plano de saúde, mais uma vez, superou as expectativas dos beneficiários.

De acordo com Ayache, só foi possível criar e gerir uma unidade como o Hospital Cassems Campo Grande graças ao empenho de todos os servidores públicos. "Quando nós, servidores públicos, criamos a Cassems, assumimos um enorme compromisso com a saúde do Mato Grosso do Sul. Como disse o escritor britânico Oscar Wilde, 'o progresso não é senão a realização das utopias' e, nós, servidores públicos, ousamos construir a nossa utopia: uma saúde digna para 215 mil sul-mato-grossenses".

O 10º hospital da rede de atendimento da Cassems veio logo depois, em 2018, na cidade de Corumbá. O antigo sonho da população da região do Pantanal tornou-se realidade com a estrutura que beneficia a população da Cidade Branca e também de Ladário. O Hospital da Caixa dos Servidores de Corumbá é de média complexidade e com equipamentos de última geração. Além de ser uma estrutura moderna e contribuir para a melhora do déficit hospitalar da região, essa unidade oferece atendimento humanizado para mais de 10 mil beneficiários que tinham que se deslocar por mais de 400 km para serem atendidos.

Quem ama, cuida - Para a Cassems, o compromisso com os beneficiários não é apenas de tratar doenças, mas de promover ações voltadas para impedir a ocorrência de patologias antes que elas se desenvolvam, por meio de atividades que contribuam para a saúde física e mental. Mesmo sendo uma proposta pioneira em um plano de saúde de Mato Grosso do Sul, a Caixa dos Servidores seguiu firme em seu propósito, com o objetivo de oferecer a melhor assistência à saúde para os seus assegurados.

O programa de prevenção "Viva Saúde", criado em 2007, orienta aos beneficiários sobre os cuidados com a saúde. Uma equipe médica da Cassems percorre órgãos públicos, como escolas, secretarias, unidades de polícia, bombeiros, divulgando a iniciativa e convidando os servidores para participar de atividades físicas e fazer os exames de rotina.

Para contribuir com a saúde bucal das crianças, o programa "Odontologia para Bebês" objetiva atender a criança, desde a gestação até os cinco anos de idade, com consultas periódicas, a cada três meses e atendimento de emergência. Para se inscrever, a criança deve ter entre 20 dias e 3 anos de idade, e fica no programa até os 5 anos. A ideia é tentar zerar os problemas com cárie nesse público. O programa acolhe, também, os pais dos pequenos pacientes.

Com grande impacto social, o programa de prevenção "Ônibus da Saúde" presta atendimentos preventivos ao câncer para a população sul-mato-grossense. Um moderno ônibus, com pouco mais de 14 metros de comprimento, foi adaptado para receber equipamentos de última geração, salas de exame ginecológico, mamografia, consultório e centro cirúrgico para procedimentos de média e baixa complexidade. A unidade atende, principalmente, os municípios onde os recursos especializados no campo da saúde são ainda insuficientes.

Preocupados com os beneficiários de cidades do interior, a Caixa dos Servidores oferece o acesso à medicina especializada por meio do "Cassems Itinerante". Com o programa de assistência à saúde, médicos especialistas viajam para o interior e atendem os pacientes de locais mais distantes, oferecendo tratamento humanizado e de qualidade.

A espera pela vida é um momento fundamental no cotidiano das famílias e a Caixa dos Servidores se coloca à disposição dos beneficiários com o programa de prevenção "Casal Grávido". Os encontros acontecem uma vez por mês, onde o casal

recebe informações que vão desde o início da gestação até o nascimento do filho, com acompanhamento multidisciplinar de profissionais da saúde.

O programa "Eu me amo, eu me cuido" procura atender, principalmente, as pessoas na faixa etária entre 65 e 75 anos, que por razões sociais ou por ausência de informação não estão procurando o sistema de saúde. É imenso o contingente de pessoas da terceira idade que não recebem nenhum tipo de apoio médico. Preocupada com esses servidores, a Cassems criou um banco de dados que permite saber a periodicidade de consultas e exames do beneficiário.

A alimentação saudável é fundamental para o bem-estar de um indivíduo e, para a Cassems, é um componente importante para a manutenção da saúde. Por isso, o programa de prevenção "Cozinha Experimental" oferece cursos com receitas nutritivas e saborosas para os beneficiários, com aulas de nutricionistas que ensinam como realizar, de maneira prática, uma alimentação regulada.

Em 2020, os beneficiários adolescentes receberam o protagonismo em um programa de prevenção exclusivo para eles, o "Pode Crê". O acompanhamento é feito na Clínica da Família Cassems, com atenção multidisciplinar para o cuidado dos beneficiários nesta faixa etária. O programa conta com atendimento nas especialidades de Ginecologia, Urologia, Pediatria e Clínica Médica. Ainda, há acolhimento em Nutrição e Psicologia.

O presidente da Cassems explica que o objetivo do plano de saúde é implementar o cuidado integral em todas as fases da vida dos beneficiários. "Queremos prestar atendimento de qualidade da infância ao envelhecimento ativo, passando, claro, pela adolescência, onde o diálogo e a prevenção são ainda mais importantes diante das descobertas, das dúvidas e mudanças características desse período. É nesse modelo de assistência à saúde que acreditamos".

Um futuro brilhante - Aos 20 anos, a Cassems enfrenta o maior desafio de sua história. Com a Covid-19, uma crise sanitária sem precedentes assolou o mundo todo e, diante desse novo cenário crítico e de incertezas, a Caixa dos Servidores reafirmou o seu compromisso de cuidar e proteger a vida de seus beneficiários e familiares. A pandemia apresentou uma realidade diferente que exigiu medidas também diferentes e, neste caminho, o plano de saúde não mediu esforços para trazer acolhimento, atenção e manter a sua característica nata: o atendimento humanizado.

Nos próximos anos, o plano de saúde pretende modernizar ainda mais os seus serviços e oferecer para os servidores do estado a melhor assistência à saúde. O futuro da Cassems será escrito com um trabalho assertivo e investimentos que beneficiarão não apenas os seus associados, mas toda a população sul-mato-grossense. Foi com muito trabalho, seriedade, com uma gestão empreendedora e participativa e, principalmente, com muito amor que a Caixa dos Servidores construiu a sua trajetória, e será também com esses predicados que o plano de saúde atravessará os próximos anos. Porque, a Cassems é única como você, única como a vida.