Casos de dengue seguem em alta em MS

Dengue é uma doença febril grave causada por um arbovírus. - ( Foto: Reuters/Paulo Whitaker)

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nos primeiros dez meses do ano, Mato Grosso do Sul tem registrado o maior índice de óbitos por dengue. Foram 42 mortes até o momento, enquanto que nos doze meses de 2019, o Estado marcou 32 mortes.

Campo Grande, ainda é a cidade que registrou o maior número de mortes. Foram sete óbitos. Na sequência vem Corumbá (4), Dourados e Naviraí (3), Mundo Novo, Caarapó, Ponta Porã, Itaporã e Chapadão do Sul (2), Sete Quedas, Itaquiraí, Laguna Carapã, Ivinhema, Nova Andradina, Sidrolândia, Anastácio, Bodoquena, Miranda, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes, Costa Rica, Cassilândia e Paranaíba (1).

Dos 42 óbitos, 27 apresentavam comorbidades. A maior incidência está entre as mulheres, com 55,7%, os homens somam 44,3%. As pessoas entre 20 e 39 anos tem sido os mais propensos à doença.

Dengue é uma doença febril no grave causada por um arbovírus. Arbovírus são vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente os mosquitos. O transmissor (vetor) da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se proliferar.