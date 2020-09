Câncer infantojuvenil: quanto antes a descoberta, maiores são as chances de cura

Para conscientizar a população sobre essa realidade, o mês de setembro foi escolhido como uma ocasião especial para se tratar sobre o assunto - (Foto: Divulgação)

O Setembro Dourado tem como intuito alertar os pais de uma das doenças que mais matam crianças e adolescentes: o câncer infantojuvenil. A doença é a que mais causa mortes em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Para conscientizar a população sobre essa realidade, o mês de setembro foi escolhido como uma ocasião especial para se tratar sobre o assunto.

Conforme o Dr. Marcelo dos Santos Souza, oncologista pediátrico responsável pelo Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI) de Campo Grande, quanto antes os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil forem detectados, maiores são as chances de cura.

"No CETOHI, em 20 anos de funcionamento, o médico e sua equipe já trataram em torno de 1.700 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com câncer e mais de 1.500 crianças com doenças hematológicas. O índice de cura hoje é de cerca de 67%, mas varia de acordo com o tipo de câncer e o quão avançada está a doença quando o paciente chega para tratamento, por isso, detectar a doença o quanto antes pode ser crucial", afirma.

Em Mato Grosso do Sul, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) já há 22 anos acolhe crianças e adolescentes com câncer de todo Estado e, ano após ano, trabalha em seus canais de comunicação informações importantes a respeito do tema.

Em 2020, além da campanha Setembro Dourado em suas redes sociais, a instituição realizou também uma semana especial de lives com especialistas da área e, junto da CONIACC (Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer), está veiculando uma campanha em rádio e TV sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil.

Confira alguns dos principais sinais e sintomas:

perda de peso;

manchas roxas, sangramento pelo corpo sem machucado;

febre prolongada de causa não identificada;

vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda de equilíbrio;

dores nos ossos ou nas juntas, com ou sem inchaços;

caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga;

crescimento dos olhos, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local.

"Se você perceber qualquer um desses sinais e sintomas em alguma criança, não hesite, procure ajuda médica. O diagnóstico precoce pode salvar vidas", afirma doutor Marcelo.