Campo Grande vai ganhar Hospital Veterinário e Centro de Triagem de Animais

O ano de 2021 será de grande investimento para a área do Bem-Estar Animal. A implantação do Centro de Triagem e Acolhimento Animal e implantação do tão esperado Hospital Veterinário Municipal serão de extrema importância para os donos, ONG’s e protetores independentes de animais domésticos.

O Centro de Triagem será responsável por receber, avaliar, recuperar, reabilitar e destinar animais provenientes de abandono, ação de fiscalização, resgates e entrega voluntária. O principal objetivo é combater o abandono de animais, que a cada dia só aumenta.

Já o Hospital Veterinário Municipal oferecerá atendimento a animais domésticos para cirurgias de pequena complexidade, como castração e cirurgias de urgência e emergência.

A Prefeitura também investirá no Programa de Educação Ambiental para o Bem-Estar Animal (EDUBEA), Programa do Animal Comunitário, Programa de Valorização e Benefícios para ONG’s e Protetores Independentes. Todos os projetos já estão em fase inicial de implementação e compõem o Plano Plurianual da Subsecretaria do Bem-Estar Animal.

Neste ano, será colocado em prática o Programa (EDUBEA), que se divide em duas partes: a divulgação de vídeos para redes sociais e o programa que consiste em levar matérias de conscientização do bem-estar animal dentro das escolas, para que através da educação, possamos melhorar os cuidados com os animais.

O Programa Animal Comunitário proporcionará cuidados com os animais de rua, atribuídos ao compartilhamento das responsabilidades sociais dos grupos comunitários em que vivem, além da regulamentação da situação dos animais de rua. Já o Programa de Valorização e Benefícios para ONG’s e Protetores Independentes consiste na valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos ou abandonados no Município, por meio de incentivos e ações, facilitação do atendimento e tratamento de animais de rua, com a criação do cadastro de protetores e cuidadores.

SUBEA EM 2020 - A SUBEA foi criada com a finalidade formular, propor e implementar políticas públicas de qualidade de vida animal, além de coordenar e executar ações e serviços voltados para a proteção e defesa dos animais no Município de Campo Grande.

No mês de abril, início da Pandemia do COVID – 19, a subsecretaria realizou a Campanha de Arrecadação e Doação de Rações, mobilizando parcerias com petshops da capital. Na ocasião, foram arrecadas 2 toneladas de ração, que beneficiaram aproximadamente mil animais da Capital, atendidos por meio das ONG’s cadastradas no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal.

A Prefeitura também instituiu o PROGRAMA BANCO DE RAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ANIMAIS, que arrecadou mais de 1 tonelada e meia de ração. O Programa tem por objetivo coletar, recondicionar e armazenar ração e utensílios para animais, sendo distribuídos para ONGS (Organizações Não-Governamentais), protetores independentes ligados à causa animal cadastrados no COMBEA, animais abandonados e famílias em condição de vulnerabilidade social, que possuam animais em condição de privação alimentar, nutricional e de bem-estar.

Por meio da parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, foi possível realizar o curso de capacitação sobre atendimento de denúncias sobre maus tratos de animais domésticos, do programa de educação ambiental para o bem-estar animal e assinatura do termo de cooperação técnica para atuação contra maus tratos de animais.

A ação conjunta dos órgão municipais contou com a entrega de equipamentos e instrumentos adequados, considerando todos os cuidados necessários ao atendimento das denúncias de violência e maus tratos contra animais.