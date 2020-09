Campo Grande registra mais de 11 mil novos casos de coronavírus em agosto

Campo Grande fechou o mês de agosto com 11.458 casos confirmados de Covid-19, segundo os dados da Secretaria do Estado de Saúde (SES). Os maiores índices foram registrados nos dias 13 e 25. Somente no dia 13 de agosto foram confirmados 660 casos confirma - (Foto: Reuters/Lindsey Wasson/Direitos Reservados)

Campo Grande fechou o mês de agosto com 11.458 casos confirmados de Covid-19, segundo os dados da Secretaria do Estado de Saúde (SES). Os maiores índices foram registrados nos dias 13 e 25.

Somente no dia 13 de agosto foram confirmados 660 casos confirmados em Campo Grande, neste mesmo dia MS confirmou 1.050 casos de Covid-19, ou seja, somente a Capital registrou mais da metade de casos positivos de todo o Estado.

No dia 25, o município continuou registrando mais da metade de casos em todo o MS, contabilizando 673 novos casos confirmados. Foram 1.259 casos no Estado.

De acordo com a última atualização do do boletim divulgado pela SES no mês de agosto (31) os óbitos na capital chegaram a 355 com o grau de letalidade em 1,7%, isso corresponde a pouco menos da metade registrada em todo o estado de 862 óbitos com o grau de letalidade em 1,8%.

Em contrapartida os dias mais “tranquilos”, sem muitos casos confirmados foram os dias 2 e 16 de agosto, com respectivamente 89 e 125.

Em todo o estado a curva de contágio não para de crescer, o número de casos confirmados em Mato Grosso do Sul alcançou a marca de 49 mil, Campo Grande corresponde a aproximadamente um quinto de todos os casos com 11 mil.