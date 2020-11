Campanha vacinal contra a Pólio e o Sarampo continua até dia 30 em MS

A expectativa da SES é vacinar 95% das crianças menores de 5 anos. - (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Para aumentar a adesão da população à campanha vacinal contra a poliomielite e o sarampo, que foi prorrogada até o dia 30 de novembro, a Sesau está hoje (14), no Shopping Campo Grande com um ponto de vacinação temporário, atualizando a caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos.

A equipe presente neste sábado, além de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, imunizará quem tem de 12 meses a menos de cinco anos contra poliomielite. Conforme divulgado pela Sesau, de todas as 48 mil crianças entre um e menores de cinco anos para vacinar, somente 21,5 mil foram imunizadas. A segunda dose é dada indiscriminadamente para a criança na faixa etária, independente da carteirinha estar ou não atualizada.

A campanha de vacinação foi prorrogada a fim de atingir a média de 95% do público-alvo. Para a criança ou o adolescente serem vacinados, é necessário que os responsáveis compareçam no local com a caderneta, o documento de identificação da criança ou do adolescente e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a faixa etária que foi menos imunizada até agora é a relativa ao primeiro ano de vida, afirma ainda que a cobertura vacinal continua muito baixa em Mato Grosso do Sul e na Capital.

A Promotora de Justiça Filomena Fluminhan afirmou ser inadmissível que, no momento em que o mundo anseia pela vacina da covid-19, ainda seja necessário pedir para que os responsáveis imunizem as crianças. “Não podemos deixar doenças erradicadas, como a poliomielite e o sarampo, retornarem. Vacina é uma conquista, é gratuita e precisamos dela para imunizar nossas crianças”, finalizou.