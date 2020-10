Campanha termina hoje e só nove municípios atingiram meta de vacinação contra a poliomielite

A Campanha de Multivacinação termina neste sábado (31), sem o Estado atingir a meta prevista de imunização de 160 mil crianças contra a poliomielite. Até esta sexta-feira (30), o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde, apontava para 48,28% de cobertura vacinal com 77.439 mil doses aplicadas no Estado. Mesmo com a baixa procura dos pais, nove municípios bateram a meta de forma individual sendo: Angélica, Antônio João, Eldorado, Jatei, Ivinhema, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Selvíria e Paraíso das Águas.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, Mato Grosso do Sul apresenta cobertura vacinal de 48,28%, que apesar do incremento nos últimos dias, está aquém das expectativas para essa Campanha. “Solicitamos empenho de todos que ainda não atingiram a meta para que possamos melhorar a cobertura vacinal da Poliomielite e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes”.

Os municípios de Campo Grande, Dourados, Bodoquena e Corguinho não conseguiram atingir a meta prevista de 30% de cobertura vacinal. Com índice um pouco melhor, estão os municípios de Água Clara, Fátima do Sul, Coxim, Sidrolândia, Santa Rita do Pardo, Maracaju, Jardim, Anastácio, Ribas do Rio Pardo, Juti, Bela Vista, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Três Lagoas, Miranda, Jaraguari, Sonora, Aral Moreira, Dois Irmãos do Buriti e Nova Andradina que alcançaram a meta de 30 e 60% de cobertura vacinal.

Segundo a Gerente Técnica de Imunização, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, o coronavírus alterou a rotina e muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos. “Pedimos aos pais que procurem as unidades de saúde. Todos os protocolos de segurança recomendados pela SES e pelo Ministério da Saúde serão seguidos para minimizar o risco de infecção pelo coronavírus”.

Para atender a campanha, todas as 71 unidades de saúde das 79 cidades do Estado foram abastecidas com as vacinas. O Ministério da Saúde não prorrogará a campanha de multivacinação e poliomielite, a nível nacional. “Mas solicitamos que continuem com esforços nesta reta final para avançar nas coberturas vacinais. Os municípios com estoques de vacina disponíveis tem autonomia para continuidade da campanha, visto que iremos manter o site aberto para registro até o dia 30 de novembro”, explica o secretário Geraldo Resende.

Para quem mora em Campo Grande e quiser aproveitar o feriado, pode levar os filhos para atualizarem a caderneta de vacinação e tomar a dose da vacina contra a poliomielite no Shopping Bosque dos Ipês. A vacinação acontece neste sábado (31) e domingo (1º), das 11 às 20 horas. É importante estar em mãos: a caderneta de vacinação, documento de identificação e o cartão do SUS.

Veja quais são as vacinas disponíveis:

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes.

Vacinas disponibilizadas para crianças: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.

Rodson Lima, SES

Foto: Tomaz Silva, Agência Brasil