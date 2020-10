Campanha de vacinação da poliomelite conta com novo ponto de atendimento neste final de semana

A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11,2 milhões de crianças nessa faixa etária - ( Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Rotary Clube, o Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300, na Capital. Realiza neste sábado (24) e domingo (25), a campanha de vacinação contra poliomelite e atualização da caderneta vacinal (outras vacinas), para crianças e adolescentes até 15 anos incompletos.

O público-alvo da campanha contra a poliomielite são crianças menores de cinco anos. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11,2 milhões de crianças nessa faixa etária. A meta é imunizar 95% desse público.

Os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia de Covid-19, pois a vacina é de extrema importância para manter as crianças imunes à doença. Crianças e adolescentes menores de 15 anos, não vacinados ou com esquemas incompletos de qualquer vacina, devem comparecer para atualizar a caderneta de vacinação.

O atendimento será por ordem de chegada e será realizado na loja, no corredor em frente ao Magazine Luiza. O horário será das 11h às 20h. De acordo com a assessoria do Shopping, os pais podem ir com calma para evitar aglomeração, sendo que o atendimento ocorrerá o dia todo até a noite.

Obrigatório trazer:

- Caderneta de vacinação;

- Cartão do SUS;

- Documento de identificação da criança e do pai (RG ou Certidão de Nascimento).

O shopping está operando com 50% de sua capacidade máxima de lotação e funcionam todos os diais das 11h às 21h. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura nas portarias de acesso liberadas. O acesso de clientes liberado está sendo realizado pelas portarias A (Fort), B (Praça de Alimentação) e E (subsolo), onde também há o controle de tráfego.