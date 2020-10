Na reta final, campanha de multivacinação tem baixa adesão em MS

Campanha de Vacinação - (Foto: Divulgação)

Termina neste sábado (31) a Campanha de Multivacinação que tem como meta a imunização 160 mil crianças contra a poliomielite em Mato Grosso do Sul. Dados do Ministério da Saúde, por meio do Data SUS, apontam que a cobertura vacinal segue baixa no Estado. Apenas 37,91% do esperado foi imunizado, com 58,3 mil doses aplicadas. A Campanha ainda prevê a atualização da caderneta de vacinação de adolescentes.

Segundo a Gerente Técnica de Imunização, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, o coronavírus alterou a rotina de todos, e em razão da pandemia, muitos pais deixaram de vacinar os seus filhos.

“Pedimos aos pais que procurem as unidades de saúde. Todos os protocolos de segurança recomendados pela SES e pelo Ministério da Saúde serão seguidos para minimizar o risco de infecção pelo coronavírus”, pontua a gerente.

Ana Paula explica ainda que crianças abaixo de cinco anos não precisam usar a máscara. “Os protocolos dos Ministério da Saúde apontam que não há essa necessidade de uso de máscaras em crianças desta faixa etária”, lembra.

Para atender a campanha, todas as 71 unidades de saúde das 79 cidades do Estado foram abastecidas com as vacinas. “Nosso pedido é que a população nos apoie para que continuemos forte na vacinação”, destaca a gerente da SES.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes.

Veja quais são as vacinas disponíveis:

Vacinas disponibilizadas para crianças: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.

Rodson Lima, SES

Foto: Arquivo