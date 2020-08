Blitz do Covid-19 leva orientações e testagem a comunidades indígenas no Serraville e Tiradentes

O teste rápido para identificar se há contaminação pelo Covid-19 também é ofertado à população - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A “Blitz do Covid-19” retoma os atendimentos nesta segunda-feira (10) levando orientações e testagem aos moradores de duas aldeias urbanas do Município. No período da manhã, o micro-ônibus estará, das 08h às 11h, na Aldeia Nova Canaã, bairro Serraville. A tarde, a ação acontece, de 14h às 17h, na Aldeia Marçal de Souza, região do bairro Tiradentes.

O trabalho da Blitz Covid-19 teve inicio no dia 20 de julho e percorreu as sete regiões urbanas de Campo Grande e os distritos de Anhanduí e Rochedinho, com objetivo de levar orientações à população sobre as medidas de prevenção ao coronavírus.

O teste rápido para identificar se há contaminação pelo Covid-19 também é ofertado à população, mas para isso é necessário que a pessoa apresente sintomas da doença há mais de 7 dias, além da distribuição de máscaras descartáveis.

Nesta segunda etapa a ação tem como foco o atendimento à comunidade indígena das principais aldeias urbanas do Município, além de áreas de vulnerabilidade de intensa movimentação de pessoas.

Serviço

A Blitz Covid-19 estará nos seguintes endereços:

Aldeia Urbana Nova Canaã : Rua Ubatuba LT 452 – bairro Serraville.

Aldeia Urbana Marçal de Souza: Rua Terena S/N – bairro Tiradentes.

A Blitz Covid-19 é mais uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Campo Grande para tentar minimizar o avanço da Covid-19 no Município.