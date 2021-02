Banco de leite do HU está precisando de doações de leite materno

Estes bebês consomem aproximadamente dois litros por dia - (Foto: Divulgação)

O Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS), está precisando urgente de doações de leite materno. A previsão é de que o estoque do Banco de Leite dure apenas mais três dias.

Nesta quinta-feira (18), dez recém-nascidos estão consumindo o leite materno do estoque do Banco de Leite. Estes bebês consomem aproximadamente dois litros por dia.

As mães que quiserem doar podem ligar no telefone 3345-3027 ou enviar mensagem pelo WhatsApp (67) 99154-2730 que uma equipe do Humap agenda a retirada. Também é possível comparecer no Banco de Leite e fazer a extração diretamente no local, procedimento que dura, em média, 15 minutos.

Tanto no Banco de Leite do Humap quanto na própria residência da doadora uma equipe especializada e seguindo todas as regras de segurança para prevenção de Covid-19 oferece orientações sobre higiene, procedimentos para extração do leite e armazenamento do material recolhido.