Áudio viraliza nas redes sociais; assessoria confirma que não se trata da Santa Casa de Campo Grande

Mensagem já foi compartilhada em novembro de 2020 - (Fotos: ASCOM Santa Casa)

Vazou em grupos de WhatsApp na noite desta quarta-feira, 17, um áudio que comunica a abertura do plano de contigência no Hospital da Santa Casa para a recepção de crianças infectadas com o novo coronavírus. Consultada, a assessoria de comunicação da Santa Casa de Campo Grande nega a informação e diz que áudio foi gravado há meses por funcionária de outro local, erroneamente atribuido ao hospital de Mato Grosso do Sul.

Na mensagem, uma mulher não identificada afirma ser convocada para reuniões de urgência onde seria discutido a abertura de enfermarias para receber novos pacientes da Covid-19.

O áudio é considerado antigo, e já circulou em novembro do ano passado. Com tom desesperador, a mulher cita a Santa Casa, pede por cautela, responsabilidade, e seriedade no isolamento social.

Confira a transcrição do áudio na íntegra:

"Nós acabamos de ser chamados para uma reunião de urgência aqui na Santa Casa, com toda a equipe da Santa Casa, todo o hospital da Santa Casa. Estamos em reunião nesse exato momento, um já terminou e outro continua em reunião. A Santa Casa abriu um plano de contingência para receber crianças com Covid, várias enfermarias estão sendo abertas, outras estão sendo modificadas, para receber muitas crianças com Covid. Gente, pelo amor de Deus, é serio, esse áudio que eu estou mandando para vocês é muito sério, nós estamos com muita criança internada e muitas enfermarias estão sendo adaptadas para receber essas crianças, então eu peço por favor, quem tem crianças em casa, vizinhos, netos, sobrinhos, irmãos, vamos começar de novo o isolamento, e dessa vez, eu não sei se o vírus modificou. Eu só sei dizer que nós estamos em plano de contingência, todo mundo teve que parar de trabalhar agora para atender essa reunião de urgência, então por favor, vamos prestar atenção. Vamos divulgar isso. Não estou brincando, o negócio está muito sério, por favor repassem esse áudio, mas com muita responsabilidade."