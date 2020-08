Através de parceria, Escolagov e Instituto Mix viabilizam curso de prevenção ao Covid-19

As inscrições não têm data específica, podendo ser feitas através de qualquer meio de acesso à internet e a qualquer momento. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Escolagov, em parceria com o Instituto Mix de Profissões, está promovendo um curso online, e gratuito, para todos os servidores públicos de Mato Grosso do Sul sobre prevenção contra à Covid-19. A promoção se dá por conta do atual cenário de pandemia.

Segundo Paulo Calado, gerente regional da empresa, o curso será realizado em uma plataforma especialmente desenvolvida para esta finalidade e apresenta conteúdos coletados de fontes oficiais, como o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS), o que garante a atualização em conformidade com o que está proposto pelas autoridades sanitárias.

Giovanna Ramos Auto, responsável pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Escolagov, acrescenta ainda a importância de disponibilizar cursos online no atual cenário. “Estamos vivendo um período desafiador. Pensando nisso, a oferta de cursos da Escolagov vem possibilitar aos servidores públicos o aprimoramento profissional e desenvolvimento de habilidades em diversas áreas”, diz.

As inscrições não têm data específica, podendo ser feitas através de qualquer meio de acesso à internet e a qualquer momento. Os usuários que pretendem fazer a orientação via smartphone, devem instalar um aplicativo próprio do instituto, chamado Mundo IM. O app é gratuito.

Ainda conforme o gerente, fica a critério de cada inscrito quando este deve iniciar e terminar o curso. O mesmo é aberto a todos os servidores, bastando que os interessados acessem o link da plataforma, façam sua inscrição, criem uma senha e acessem o conteúdo.

A carga horária é de 01 hora e 30 minutos. Ao final da orientação, o aluno faz uma prova e caso atinja a média 7,0 tem direito a um certificado de conclusão, expedido e enviado eletronicamente.

Clique aqui e confira o passo a passo para realizar sua inscrição.