Após quase uma década, Dra. Maria José Martins Maldonado encerra ciclo na Associação Médica de MS

Dra. Maria José Martins Maldonado encerra ciclo na Associação Médica de MS - (Foto: Arquivo)

Presente na direção da Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), durante nove anos, a atual presidente Dra. Maria José Martins Maldonado finaliza gestão neste mês de dezembro.

Atuante na área da saúde há 34 anos, médica Neurologista Infantil, Maria José é reconhecida por diversas iniciativas nacionalmente conhecidas, que foram executadas durante suas gestões na AMMS, como o Exame AMRIGS, prova de residência realizada a partir de uma parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul.

De acordo com a presidente, a associação deve assegurar uma qualificação de qualidade para os profissionais da área. “A formação de qualidade é primordial para o exercício da boa medicina e a Associação Médica preza por isso e trabalha pela formação qualificada dos profissionais”, pontuou.

Outro projeto recente, porém modelo para muitas instituições de saúde da Capital e do Estado, foi a inauguração da Usina Fotovoltaica. Iniciativa sustentável, desenvolvida através de energia renovável, não poluindo ou prejudicando o ecossistema. A produção energética atende à unidade administrativa, as quadras de tênis e as piscinas.

O Guia Médico é um projeto piloto, que já alcançou mais de 1 milhão de acessos e expandiu para mais 10 estados. É um sucesso absoluto, tanto na versão impressa, quanto online.

O guia traz uma relação completa de médicos, facilitando a consulta para quem busca por profissionais capacitados, confiáveis e devidamente registrados com suas especialidades.

Com foco de mudança, a médica explica que assumiu a responsabilidade de administração pois sentia necessidade de restruturação na Associação Médica do Estado. Segundo a neurologista infantil, a associação tem um grande papel na sociedade e suas ações apresentam um impacto para todos.

“Temos um foco na questão científica para a atualização do médico, não basta só se formar, o médico deve sempre estar se atualizando em seu conhecimento, por isso a realização de congressos, jornadas e pesquisas. Quando você melhora o conhecimento do médico, automaticamente você melhora o atendimento de pacientes seja do sistema público ou privado.Conscientizamos desde cedo os graduandos sobre suas responsabilidades, é o nosso papel” ressaltou Maria José.

A médica elucida que, mesmo sendo uma instituição apartidária, a associação deve estar ligada a política. “Um discurso que carreguei durante toda minha gestão foi frisar que a associação não é apolítica, ela é política. Tem que estar dentro dos debates e medidas tomadas em relação a saúde, precisa se fazer presente para ser influenciadora de boas decisões, não pertencemos a nenhum partido”.



Dra. Maria executou novas formas de aparição para instituição, participando de audiências e assembleias públicas, além de reuniões federativas.

A presidente explica que, além de executar grandes projetos, prestar apoio a graduação médica, se envolver expressivamente em todos os compromissos voltados a área, outros planos durante a gestão foram efetivados.

“Fiz uma recuperação administrativa e financeira. A associação médica hoje sedia 21 sociedades de especialidades, organizamos eventos científicos, jornadas. Só congressos multe especialidades organizei 5, com convidados de fora do estado”, justificou.

Durante a gestão, investimentos foram realizados na sede, que atualmente conta com novos espaços, “executamos uma reforma, construindo o centro de convenções que possui 2 auditórios com capacidade para 77 e 104 pessoas, 2 salas de reuniões, um anexo de apoio aos congressos, 2 Lounges, além de um grande salão que funciona hora como anfiteatro hora como espaço para eventos”.

Por fim, Maria José exprime sua felicidade com todos esses anos de participação na associação médica. “Estou feliz com o que realizamos, sentimento de missão cumprida. Espero que continuem fortalecendo essa importante instituição, somos representados através dela. Tenho muito orgulho do que realizamos, mas agora está na hora de uma nova gestão, novos projetos”, finalizou.