Após cinco meses sem óbitos, MS registra primeira morte por dengue neste ano

Cuidados nos quintais é o principal meio para evitar a dengue - (Foto: Divulgação)

Após cinco meses sem registrar óbito por dengue, Mato Grosso do Sul já tem a sua primeira morte neste ano causada pela doença transmitida pelo Aedes aegypti. A morte aconteceu no município de Dourados, a 229 km de Campo Grande, no dia 29 de janeiro e divulgada hoje (17) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A vítima era um homem de 66 anos que tinha diabetes e hipertensão.

Até então a última morte no Estado em decorrência da dengue, havia sido no dia 11 de agosto do ano passado. Em 2020, pelo menos 42 pessoas faleceram de dengue. Conforme os dados divulgados, dos cinco municípios com maior número de notificações, Campo Grande é lider até o momento com 115 casos. Três Lagoas, Rio Brilhante, Corumbá, Ladário, vem na sequência, com 114, 83, 64, 25 e 21, respectivamente.

Denúncias - A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/Sesau), dispõe de um serviço de atendimento telefônico para recebimento de denúncias relacionadas a ambientes propícios para proliferação do mosquito Aedes aegypti, em sua maioria imóveis desabitados. Através do Disque-dengue, o usuário pode formalizar a sua demanda por ligação ou até mesmo por mensagem no aplicativo Whatsapp.

O canal visa tornar mais fácil e dinâmico o recebimento de denúncias sobre locais caracterizados como possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e Chikungunya. Pelo aplicativo é possível que o cidadão envie fotos e vídeos, que serão consideradas provas documentais e servirão de auxílio ao Poder Público.

Ao receber a denúncia, o órgão deverá responder ao cidadão quais providências foram ou serão tomadas. A pessoa que fizer a denúncia deverá informar o endereço correto onde se localiza o possível foco do mosquito transmissor da dengue, sem necessidade de se identificar e em caso de denúncia falsa responderá cível e criminalmente.

O serviço conta com o número para atendimento de ligações: (67) 2020-2074 e o do WhatsApp: (67) 99230-2359. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 7h às 11h e de 13h às 17h.