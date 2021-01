Ano novo, corpo novo: Confira algumas dicas de emagrecimento rápido e saudável

Uma alimentação saudável é crucial para um emagrecimento - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com a chegada do verão, muitos estão se sentindo inseguros com seus corpos e para tentar reverter esse quadro, confira algumas dicas para chegar nesse resultado sem estragar sua saúde ou corpo.

Comer devagar e respeitar a saciedade do corpo - Não coma desesperadamente, seu cérebro precisa entender que está entrando comidas e que ele precisa iniciar a queima das gorduras e calorias e distribuir a energia para o resto do corpo. Saciar o estômago com alimento ricos em nutrientes e fibras, como verduras, frutas, carnes em geral e gorduras boas, faz com que o metabolismo funcione melhor e mantém a fome longe por mais tempo.

Beber mais água durante o dia - Deve-se beber muitos líquidos durante o seu dia e entre as refeições, pois isso vai ajudar a diminuir a fome e a retenção de líquidos no seu corpo, porque quanto mais água você bebe, mais urina seu corpo produz, e assim as toxinas são liberadas do corpo.

Fazer algum exercício físico - Faça caminhadas ou corridas simples, não se preocupe em virar um rato de academia.

O que evitar e comer? Evitar o consumo de açúcar na sua rotina, tomando café, leite, chás, sucos etc sem açúcar, adicione 1 colher de sobremesa de sementes em seus sucos e iogurtes (como linhaça, gergelim e chia). Coma 5 castanhas ou 10 amendoins por dia, escolha apenas uma fonte de carboidrato por refeição, de preferência que venha de alimentos naturais como: frutas, batatas, integrais, feijão, lentilha, milho etc. Coma salada crua antes do almoço e do jantar. Adicione 1 colher de sopa de azeite extravirgem no almoço e no jantar e evite comer após estar saciado e também evite comer por desejo ou por emoções extremas.

Consuma alimentos que queimam a gordura - Chá de hibisco, lichia, farinha de amora.

Consuma alimentos que desincham - Alimentos ricos em ômega 3.

Consuma alimentos que aceleram metabolismo - Alimentos com ação termogênica estimulam a queima de calorias do seu corpo. Alguns alimentos termogênicos: chá verde, canela, gengibre. Com informações da PrimeFull.