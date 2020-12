Ambulatório de Cirurgia Ortopédica Pediátrica começa atender a crianças com comprometimento motor

O Centro Médico de Reabilitação da APAE de Campo Grande (CER/APAE) iniciou os atendimentos no Ambulatório de Cirugia Ortopédica Pediátrica, implementado através de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap) e APAE-CG, para atendimento de crianças com comprometimento das funções motoras em razão de alguma patologia, como a paralisia cerebral, mielomeningocele e síndrome de down, por exemplo. Na última sexta-feira (11), doze pacientes que aguardavam atendimento no SUS já passaram pela primeira avaliação.

“Esse é um trabalho muito importante porque possibilita o tratamento adequado a estas crianças e, em alguns casos com melhora significativa em seus quadros. Quanto mais precocemente for feita alguma intervenção e dado o cuidado necessário a este paciente, será possível garantir um melhor resultado”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

De acordo com o coordenador técnico do CER/APAE, Paulo Henrique Muleta Andrade, a parceria permite que as crianças sejam atendidas com maior celeridade e assegura a integralidade da assistência, com acompanhamento do pré ao pós-operatório

“O fluxo estabelecido pela Sesau, com o Centro Médico de Reabilitação da APAE de Campo Grande e o Hospital Universitário, permite que as crianças sejam atendidas com maior agilidade, realizem a cirurgia no hospital e venha para reabilitação no CER/APAE. O CER/APAE e o HUMAP participam da execução dos atendimentos (ambulatorial, cirúrgico, pós-cirúrgico e de reabilitação) por apresentarem capacidade técnica e operacional”, disse.

Para o tratamento dessas crianças, também será oferecido próteses e toxina botulínica, para aquelas que têm maior comprometimento. Há também aquelas que necessitam de cirurgias ortopédicas para continuidade no tratamento, essas serão realizadas pelo Humap.

A APAE/CG disponibiliza sua estrutura física, como consultórios médicos, laboratório de análise de marcha, oficina ortopédica – OPMe, terapia com uso de vestes – Therasuit, ambulatório de reabilitação física (Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e ambulatório de Toxina Botulínica Tipo – A.

Os pacientes são atendidos por ortopedistas pediátricos, fisioterapias, cardiologistas, neurologistas, terapeutas ocupacionais e mais profissionais da equipe multiprofissional.