Aleitamento materno é tema do Programa Vida Saudável

No programa Vida Saudável desta sexta-feira (14), a Rádio Assembleia entrevista a ginecologista e obstetra, Rubia da Silva Borges Loureiro. A profissional destaca durante o bate-papo os benefícios aleitamento materno. Estamos no mês de agosto, que também já é conhecido como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. No Brasil desde a década de 1990 o Ministério da Saúde faz campanhas nacionais para incentivar e auxiliar as mães lactantes.

A ginecologista e obstetra, Rubia da Silva Borges Loureiro, explica que a o leite humano é considerado, por sua composição de nutrientes, um alimento completo e suficiente para garantir o desenvolvimento saudável do bebê. “É recomendado que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros seis meses de vida”, pontua a médica.

Outro assunto também abordado na entrevista está relacionado ao coronavírus, conforme a ginecologista e obstetra a mãe precisa compreender que ela e o bebê estão expostos a riscos por conta da pandemia pela Covid-19, por isso, é importante que “mães que amamentam tomem os mesmos cuidados que todos temos que tomar neste momento: isolamento social, lavagem das mãos com água e sabão, ou álcool 70%, e uso de máscara”.

A especialista complementa dizendo que “o risco de uma mãe Covid-19 positivo transmitir a doença para o bebê existe, porém, os benefícios da amamentação são maiores que o risco. Então a recomendação é que a amamentação seja mantida, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para fazê-lo”.

