Agenda para castração de felinos abre a partir de amanhã em Campo Grande

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vai facilitar ainda mais o agendamento para castração de felinos em Campo Grande. Agora, o agendamento, realizado todo dia 20 de cada mês, terá impresso no protocolo o horário que o animal deverá ser levado para realização do procedimento. O proprietário do animal poderá escolher a data que acontecerá a castração, mas o horário será gerado automaticamente.

O agendamento por horário foi uma medida tomada com o intuito de evitar que muitas pessoas fossem até o centro ao mesmo tempo para deixar seus gatos para a castração. “Dessa forma, cada um chega no horário agendado, evitando que cruzem entre si e reduzindo as possibilidades de contágio pelo coronavírus”, explica a coordenadora do centro, Juliana Rezende.

A partir das 8h de amanhã (20) será aberta a agenda para castração de 540 felinos, sendo que desse total uma parte é para a população e outra para protetores de animais que estão em um cadastro prévio do CCZ. O agendamento é feito no site www.castracao.campogrande.ms.gov.br e está disponível somente para gatos.