Aedes Aegypti: Estado destina novos equipamentos de borrifação aos municípios

Num investimento de mais de R$ 2 milhões, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, adquiriu e destinou aos municípios, mais 420 novos equipamentos de borrifação de inseticidas para serem utilizados nas ações de Controle do Mosquito Aedes Aegypti.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja com esta aquisição o Governo do Estado dobra o quantitativo de equipamentos de borrifação existentes nos municípios, estruturando e qualificando as equipes que trabalham no Programa de Controle do Aedes aegypti transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Reinaldo ainda pediu consciência da sociedade toda no combate ao mosquito.

Entre os materiais adquiridos estão: 20 equipamentos que aplicam o inseticida de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado (Fumacê), que serão cedidos aos municípios com alta incidência da doença; 200 (duzentas) bombas costais motorizadas e 200 (duzentos) pulverizadores de compressão prévia.

Durante a solenidade de entrega o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende anunciou a inauguração no próximo dia 10, da biofábrica do mosquito Aedes com a Wolbachia.

Desde janeiro de 2020, a SES já investiu mais de R$ 11 milhões de recursos próprios em ações de combate às arbovirores.