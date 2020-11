Adultos jovens de 20 a 49 anos representam 65% dos casos de Covid-19 em Campo Grande

Comércio - (Foto: Edemir Rodrigues)

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) aponta que mais da metade dos infectados pela Covid-19 em Campo Grande tem entre 20 a 49 anos. Até o momento foram 27.718 pessoas dentro dessa faixa-etária acometidas pela doença.

O maior índice está entre adultos jovens de 30 a 39 anos, com 24,88% do total do número de casos. Isso significa que 10.615 pessoas nesta idade contraíram Covid-19 em Campo Grande. A segunda maior proporção de casos é entre adultos de 40 a 49 anos, 20,05% dos casos, o equivalente a 8.556 pessoas contaminadas. Logo em seguida estão os jovens de 20 a 29 anos, com 20% na parcela total de casos, o que representa 8.547 infectados pela doença.

Outro dado preocupante é que, apesar da doença acometer, em sua maioria, adultos jovens saudáveis, o índice ou eventual necessidade de internação hospitalar é maior entre pessoas com doenças pré-existentes e idosos acima dos 60 anos.

Dos 254 pacientes internados atualmente em leitos clínicos e de UTI em Campo Grande, 108 possuem mais de 60 anos. Outros 101 pacientes estão na faixa entre 41 a 60 anos, 41 entre 21 a 40 anos, três entre 1 a 20 anos e um menor de 1 ano de idade.

O número de óbitos também é maior entre os idosos. Até o dia 25 de novembro foram registradas 590 mortes de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, quase 80% do total de óbitos registrados pela doença. Até o momento a doença já fez 754 vítimas fatais na Capital.