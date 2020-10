Ações de Governo garantiram reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde em Rochedo

A unidade possui capacidade de atendimento para 150 pessoas por dia, e oferece sete especialidades médicas. - (Fotos: Edemir Rodrigues)

Recursos estaduais garantiram melhorias nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura para o município de Rochedo nos últimos anos.

Uma delas foi a reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde “Senhor Bom Jesus da Lapa”, composta por ambulatório e hospital. Estruturas e novos equipamentos hospitalares melhoram a qualidade dos serviços prestados à população, e as condições de trabalho dos servidores.

O prédio recebeu acessibilidade, salas de ultrassom, sistema de videomonitoramento e farmácia totalmente informatizada. A unidade possui capacidade de atendimento para 150 pessoas por dia, e oferece sete especialidades médicas.

Na revitalização da unidade, foram investidos R$ 1 milhão de recursos municipais, estaduais e federais. Outros R$ 480 mil foram repassados pelo Governo do Estado para reforma do hospital. Além de recursos voltados às ações de prevenção e combate à Covid-19. Na saúde, os repasses garantem anualmente a manutenção de serviços como a Farmácia Básica, Saúde da Família, Rede de Atenção Psicossocial, Vigilância Sanitária.

O governador Reinaldo Azambuja reforça o compromisso da gestão com ações que promovam saúde e qualidade de vida da população. “Cuidar das pessoas é uma das nossas prioridades. Nesse sentido nasceu o Governo Presente, que tem atendido as principais reivindicações de cada município com muito diálogo e planejamento”, destaca.

No quesito moradia, a vida de 28 famílias foi transformada com a entrega de unidades habitacionais na cidade no Loteamento Bairro Leomar Roberto Theodoro. Além das novas moradias, obras de infraestrutura urbana no valor de R$ 2,6 milhões, foram realizadas no bairro. Foram executados serviços de pavimentação (implantação) e drenagem nas ruas Waldyr dos Santos Pereira, Eduardo K. Rever, Joaquim Gomes Sandin, José Zanardi Nogueira, Martins Corrêa da Silva, Nicola Madricardi, e 23 de julho, além da rua lateral a MS-080. Ao todo são 15.928 metros quadrados de pavimentação, e 1.826 metros lineares de drenagem.

Outros investimentos

Por meio do Programa MS Mais Seguro, o município recebeu duas viaturas, munições e equipamentos. Os recursos destinados a infraestrutura, proporcionaram a execução de obras de drenagem e pavimentação asfáltica para diversas regiões da cidade. Na educação, a garantia de transporte, merenda, uniformes e kits escolares para os alunos matriculados na escola José Alves Ribeiro, além da reforma e melhoria na parte estrutural da unidade de ensino.