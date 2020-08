Ação social “Do Mesmo Sangue” é lançada e desvenda mistério da arara branca para doações de bolsas de sangue

O objetivo da ação é incentivar a doação de sangue na Capital já que a pintura do monumento vai depender da colaboração da população. A cada mil bolsas doadas, uma parte da arara será colorida novamente, em cinco etapas - (Foto: Divulgação)

O Monumento das Araras atraiu ainda mais olhares quando, no dia 31 de julho, a arara vermelha apareceu pintada de branco. A população, claro achou estranho. E hoje, dia 5 de agosto, o mistério foi desvendado: não se trata apenas de uma revitalização e sim, de uma ação social, denominada “Do Mesmo Sangue”, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Sicredi e com Hemosul, com apoio do Governo do Estado.

O objetivo da ação é incentivar a doação de sangue na Capital já que a pintura do monumento vai depender da colaboração da população. A cada mil bolsas doadas, uma parte da arara será colorida novamente, em cinco etapas.

A pintura da arara de 10 metros de altura estará sob a responsabilidade do artista plástico Cleir, que em 1996 construiu a obra localizada na Praça União, no Bairro Amambaí.

Essa data, dia 5 de agosto, foi escolhida especialmente por ser o Dia Nacional da Saúde, uma forma de homenagear todas as pessoas que dedicam suas vidas para cuidar de outras vidas.

As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

Diante da pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas, evitando aglomerações. Vale lembrar que o Hemosul toma todas as medidas de segurança para a doação. Mais informações e agendamentos pelo (67) 3312-1516, 1529 ou whatsapp 99298-6316.