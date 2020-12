Abertas as inscrições para seleção de médicos plantonistas para o Hospital Regional da Capital

A abertura das inscrições para seleção de médicos plantonistas para a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau-MS), foi divulgada nesta quarta-feira - (Foto: Edemir Rodrigues)

A abertura das inscrições para seleção de médicos plantonistas para a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau-MS), foi divulgada nesta quarta-feira (16) em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE). O edital do Processo Seletivo elenca 04 vagas para a função de Médico Plantonista – Unidade de Terapia Intensiva, e 14 vagas de Médico Plantonista – Pronto Atendimento Médico.

De acordo com a publicação, o processo seletivo visa suprir as vagas que restaram em aberto, devido ao número insuficiente de candidatos aprovados em certames anteriores e também integra as medidas adotadas pelo Governo do Estado para o enfrentamento do aumento da incidência de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, além de permitir uma rápida resposta à demanda hospitalar gerada pela doença.

O edital publicado lista ainda, os requisitos básicos para o exercício das funções, a carga horária, remuneração e as atribuições básicas dos cargos. Requisitos indispensáveis às contratações, bem como a documentação exigida, assim como todas as disposições gerais relativas às fases do Processo Seletivo, integram o documento.

As inscrições serão realizadas em formato on-line pelo site www.concursos.ms.gov.br, no período compreendido entre as 8h do dia 17/12/2020 e as 15h do dia 20/12/2020. No edital, também estão disponíveis o Cronograma do Processo Seletivo, além do descritivo dos documentos que devem ser entregues, as etapas de avaliação que integram o certame, bem como serão processadas as avaliações, o resultado final e a convocação dos candidatos. O documento está disponível a partir da página 10 do DOE.

Enfermagem e fisoterapia

Nesta mesma edição extra do Diário Oficial do Estado, foi publicada a lista de fisioterapeutas e técnicos de enfermagem aprovados em Processos Seletivos para atender a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau).

O edital de nº 09/2020, lista os fisioterapeutas convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação, que acontece em substituição a candidatos ausentes e desistentes. A lista contendo a inscrição, nome do inscrito, classificação, data e horário de apresentação está disponível nas páginas 06 e 07 da publicação.

Já o edital de nº 16, que dispõe sobre o Processo Seletivo que visa a convocação de Técnicos de Enfermagem para a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para contratação, também em substituição a candidatos ausentes, desistentes e desligados, está publicado nas páginas 07 a 09 do DOE, bem como as informações relacionadas à data e hora da apresentação.

Ambas apresentações devem ser feitas na sede da Coordenadoria de Gestão do Trabalho do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizada à avenida Engenheiro Luthero Lopes, 36, Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Os documentos necessários à apresentação e comprovação estão elencados nos editais, assinados pelos secretários Ana Nardes (Administração e Desburocratização), Geraldo Resende (Saúde) e pela Diretora-Presidente da Funsau-MS, Rosana Leite de Melo.