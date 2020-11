A segunda maior queixa nos consultórios ortopédicos

A lesão do Manguito Rotador é a mais frequente patologia do ombro - (Foto: Divulgação)

Depois das dores de coluna, são as dores nos ombros. A lesão do Manguito Rotador é a mais frequente patologia do ombro, e representa um conjunto de doenças que vão de uma tendinite aguda a uma lesão maciça, comprometendo todos seus componentes.

Sua prevalência é alta, aumentando de acordo com a idade, carga concêntrica, avascularidade, impacto subacromial. Fatores estes que levam à falência de suas fibras e consequente diminuição funcional e dor, comprometendo a qualidade de vida das pessoas.



A prática esportiva em alta nos dias de hoje traz uma série de benefícios à saúde, entretanto algumas atividades físicas como vôlei, musculação, natação, artes marciais, entre outras que exigem mais da musculatura e articulação do ombro, devem ter um cuidado especial, e feitas sobre orientação de profissionais especializados, caso contrário, podem gerar desde lesões leves até mais graves nos ombros, como rupturas do manguito rotador.



Com o avanço tecnológico dos métodos diagnósticos, passou-se a detectar, com mais precisão, as lesões do manguito rotador, podendo realizar tratamentos mais eficazes e resolvendo a maioria das lesões tratadas precocemente.



O tratamento clínico consiste em medicações, fisioterapia e repouso. Já o tratamento cirúrgico dessas lesões evoluiu significativamente com a Artroscopia de ombro, por trazer contribuição importante pela possibilidade de permitir o melhor entendimento das lesões, corrigir os defeitos existentes e lesões intra-articulares associadas, por ser um procedimento minimamente invasivo, causando menos agressão ao organismo, com risco de infecção extremamente baixa, menos dor pós-operatória e recuperação mais rápida com resultados superiores comparados à cirurgia aberta.