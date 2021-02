Zé Teixeira solicita quebra molas em trecho do Anel Viário de Dourados

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) - (Foto: Agência ALEMS)

Preocupado em garantir mais segurança ao cidadão que utiliza as vias urbanas de Dourados, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado, que seja instalado um quebra-molas tipo “Traffic Calming”e passarela com grade para a travessia de pedestres, no Anel Viário Norte, em frente ao Residencial Porto Royale.

De acordo com o deputado, por se tratar de um local muito utilizado por pedestres indígenas que moram nas proximidades, além de abrigar residencial e diversas casas às margens do Anel, o atendimento com o quebra-molas será de extrema importância, em vista da alta velocidade praticada por muitos condutores, justamente pelo Anel ser via de acesso à Avenida Presidente Vargas.

“Contamos com a atenção do Governo do Estado para as providências e as obras solicitadas permitirão maior segurança no trânsito urbano daquela região de Dourados, mais tranquilidade aos pedestres que se arriscam diariamente na travessia do Anel Viário, contribuindo grandemente para a diminuição do número de acidentes, notadamente nas proximidades ao Residencial Porto Royale”, finaliza o parlamentar.