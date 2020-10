Zé Teixeira solicita implantação de Escola Cívico-Militar em Amambai

Na sessão plenária desta terça-feira (06.10) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação pedindo ao Governo do Estado, e aos Excelentíssimos Deputados Federais e Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, o apoio e intercessão com gestões e viabilização de recursos junto ao Ministério da Educação para a implantação de Escola Pública Cívico-Militar – PECIM, em Amambai.

Segundo o deputado, além de formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus direitos, a Educação também colabora para que a sociedade cumpra com seus deveres cívicos, e a participação do Comando Militar na gestão e disciplina nas Instituições contribuirá de forma efetiva para que a Escola alcance a finalidade a que se propõe.

“Atender a esta indicação é oferecer a oportunidade do acesso de crianças e jovens à educação de alto nível, agregando experiência das áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa do ensino público e dos padrões e critérios adotados pelos colégios militares do Exército, no que pedimos pelo apoio da Bancada Federal representativa de nosso Estado, bem como do Governo do Estado, em gestões e na viabilização de recursos para esta concretização”, finaliza Zé Teixeira.