Zé Teixeira solicita apoio federal para atender Costa Rica e Paranhos

Zé Teixeira - Foto: Divulgação

Com atuação significativa nos quatros cantos de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira reforçou seu compromisso com Costa Rica e Paranhos e apresentou indicações reivindicando melhorias para os dois municípios. “São pedidos que proporcionam mais qualidade de vida a todos que vivem nestas importantes cidades sul-mato-grossenses”, afirmou o parlamentar.

Para atender Costa Rica, Zé Teixeira solicitou ao superintendente regional da Caixa Economômica Federal, Moacyr do Espírito Santo, a abertura de Agência Bancária no município.

Já para Paranhos, o deputado reivindicou apoio dos deputados federais e senadores para que sejam viabilizados recursos federais para a construção de um prédio para atender aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Expecionais – APAE e aquisição de veículo, visando atendimento à vigilância epidemiológica, em Paranhos.

Os pedidos do deputado Zé Teixeira foram lidos e aprovados em plenário na Assembleia Legislativa.