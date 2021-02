Zé Teixeira celebra entrega de motoniveladoras para municípios de MS

Conhecedor da realidade e carências do setor de infraestrutura dos municípios de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pediu em 2017, ao Governo do Estado, que fosse destinada máquinas motoniveladoras para atender às necessidades da população urbana e rural de Caarapó, Caracol, Costa Rica e Porto Murtinho.

No último dia 22 de fevereiro, o Governo do Estado anunciou a entrega de 28 motoniveladoras aos municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades representadas pelas reivindicações de Zé Teixeira foram beneficiadas.

Para o deputado, esta é uma conquista significativa para o desenvolvimento desses importantes municípios de Mato Grosso do Sul. “Com o equipamento à disposição da prefeitura, será possível dar maior celeridade nas obras realizadas nos municípios, garantindo qualidade de vida para as famílias de Caarapó, Caracol, Costa Rica e Porto Murtinho”, finalizou.

Com investimento aproximado de R$ 14 milhões de reais, as motoniveladoras foram adquiridas com recursos próprios do Governo do Estado e por meio de emendas parlamentares federais, junto ao apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.