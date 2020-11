Zé de Oliveira é eleito o novo prefeito de Rio Verde de MT

Zé de Oliveira - (Foto: Divulgação)

O candidato do MDB, Zé de Oliveira levou a melhor na disputa contra a candidata Dinalvinha Viana (PSDB) e foi eleito o novo prefeito de Rio Verde de MT com 6.851 (64,76%) dos votos da população rio-verdense. A candidata do PSDB atingiu 3.728 (35,24%) votos.

Durante a corrida eleitoral, Zé afirmava que sua candidatura representava a mudança para Rio Verde.

“Elaboramos um projeto feito com as pessoas de ideias modernas e transparentes. Isso nos leva a acreditar que Rio Verde vai mudar”, diz.

Preferência - A última pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas IPR apontava Zé de Oliveira como o líder das intenções de votos dos eleitores. Na ocasião o candidato apresentava 60,20% da preferência.