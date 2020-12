Von der Leyen: há progresso nas negociações do acordo pós-Brexit com Reino Unido

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou no Twitter satisfação por aprovação do pacto - (Foto: John Thys/Pool via AFP)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira (16) que viu progresso nas negociações comerciais com o Reino Unido, o que transforma um acordo pós-Brexit de uma possibilidade passageira em algo mais realista. A líder confirmou que os problemas foram reduzidos a dois principais: concorrência justa no mercado da União Europeia e direitos de pesca para os navios do bloco comum nas águas britânicas.

Mesmo que von der Leyen fale apenas de um caminho "muito estreito" para um acordo, ela acrescentou, no entanto, poder "dizer que existe um caminho para um acordo". A fala da líder parece mais otimista do que os comentários anteriores do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e até mesmo que qualquer avaliação sobre as tratativas nos últimos meses.

"O relógio nos coloca em uma posição muito difícil", disse von der Leyen. O prazo para a transição do Brexit termina no dia 31 de dezembro. Se não houver um acordo até lá, a relação comercial entre a UE e o Reino Unido será baseada nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir do dia 1º de janeiro. Fonte: Associated Press.