"Voltar a crescer baliza nosso Plano de Governo", diz Marcio Fernandes (MDB), candidato a prefeitura

Marcio Fernandes - (Foto: ALEMS)

Com 15 metas instituídas, o plano de governo de Marcio Fernandes, traz como destaque a retomada da economia diante a pandemia, sob premissa de um Plano de Trabalho, com a tecnologia e a inovação em gestão como vetores de soluções para diversos problemas identificados na Saúde, Educação, e Mobilidade Urbana.

Para Fernandes, em Campo Grande, a ausência de planejamento dos últimos anos, impactou negativamente os serviços prestados ao cidadão. “Enfrentam uma paralisia administrativa sem precedentes, com discursos e promessas políticas sem conexão com a realidade, e incapazes de atender suas necessidades”, criticou.

De acordo com o candidato. “Voltar a crescer é o compromisso que baliza nosso Plano de Governo, por meio de um Plano de Trabalho baseado em avançados modelos de gestão e um profundo estudo acerca das necessidades e anseios do campo-grandense”.

Suas propostas abrangem a elaboração da nova Lei do PRODES, para atualização de regras e benefícios do Programa, capazes de retomar a atração de empresas; Criação do Comitê Gestor de Inovação - Órgão Colegiado da Administração Direta, composto pelos Secretários Municipais, com a obrigação de coordenar os processos de Inovação, e ainda a reabertura do Hospital da Mulher nas Moreninhas e construção de 2 UPAs - Aero Rancho e Nova Lima.