Visão Parlamentar: Veja os melhores momentos de 2020

ALEMS - (Foto: Divulgação/ALEMS

Em janeiro, o Programa Visão Parlamentar traz uma série de entrevistas com os deputados estaduais. Entra elas, a do deputado estadual Marcio Fernandes, do MDB, que atualmente coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e preside a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira na Casa de Leis.

Outra entrevista é com o deputado Pedro Kemp, PT, que preside a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis. O deputado Felipe Orro, PSDB, também participou do Visão Parlamentar e falou dos trabalhos da CPI DA ENERGISA, a qual ele preside.

O deputado Lidio Lopes, PATRIOTA, falou dos trabalhos da CCJR da ALEMS, comisssão que ele preside e da UNALE, onde atua como vice-presidente da região Centro-Oeste. As entrevistas serão exibidas no canal 9 da Claro NET TV, nas terças-feiras, às 7h e às 16h; quintas-feiras, às 17h; sábados, às 11h30, e aos domingos, às 9h30. Também pode ser conferida pelo Youtube da TV Assembleia.