Violência doméstica é tema de debate do programa PM-MS em Ação

Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja - (Foto: Divulgação)

Nesta edição do Programa PM-MS em Ação, a Capitã PM Gabriella Fernandes, jornalista da Polícia Militar, entrevista a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja. Luciana traz um panorama de como está a situação da violência doméstica no Estado e explica quais políticas públicas estão sendo adotadas.

O PM-MS em Ação também conversa com a sargento Gizele Guedes Viana, do programa Mulher Segura da Polícia Militar, para saber quais ações no enfrentamento a esse tipo de violência.



O Programa é uma parceria da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado com a TV Assembleia e é exibido no canal 9 da Net, com uma edição especial por mês. Cada programa aborda um assunto diferente.



Além de sexta-feira às 14h, o programa também é exibido aos sábados, às 15h30, segundas, às 14h e quartas, às 15h. Também é possível conferir as edições do programa no canal do Youtube da TV ALEMS.