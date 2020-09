Vídeo de deputado bate recorde de audiência de rede social

Foram 4 minutos e 44 segundos e um tom apelativo. "Agora, atenção!", repetia, como um locutor, o deputado André Janones (Avante-MG) para tentar mobilizar sua rede de seguidores virtuais pelo auxílio-emergencial de R$ 600. De seu gabinete em Brasília, sem qualquer preocupação estética além de uma camisa social e gravata roxa, Janones fez, na terça-feira, 1º, a live mais comentada no mundo ocidental no Facebook.

"Não é justo que o povo brasileiro tenha que enfrentar essa pandemia com auxílio de R$ 300 por mês enquanto a classe política continua do alto de seus mais de R$ 30 mil mensais", afirmava ele, que recebe o mesmo salário criticado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro afinava o discurso com a equipe econômica e sua nova base parlamentar do Centrão para anunciar a redução do auxílio à metade do valor.

Janones atingiu 3,3 milhões de visualizações e 177 mil comentários, segundo o pesquisador Fábio Malini, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic).

O deputado igualou a marca da cantora sertaneja Marília Mendonça, recordista no YouTube durante a pandemia. Ao Estadão, Janones disse que o vídeo cresceu de forma espontânea, "sem superprodução". A ascensão virtual é atribuída por ele à greve dos caminhoneiros, em 2018, quando se tornou nacionalmente conhecido como liderança - ele atuava como advogado do movimento. Sem a greve e o Facebook, onde tem 6,7 milhões de seguidores, diz que não teria sido eleito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.