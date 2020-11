Vídeo: Bolsonaro se confunde e pede para população de Campo Grande votar em candidata de MT

O presidente pede votos a candidata - (Foto: Reprodução)

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul continuam sendo alvos de confusões por parte de alguns brasileiros e até mesmo do presidente Jair Bolsonaro. Na live transmitida na tarde de ontem (10), o presidente cometeu uma gafe ao pedir apoio a uma candidata de Mato Grosso, mandando um abraço para o "pessoal de Campo Grande", ao invés de citar Cuiabá, capital do Estado.

"Eu peço a vocês de Mato Grosso, em especial aos indecisos, que votem na Coronel Fernanda para o Senado. Sei que tem muitos candidatos bons, mas o meu é a candidata. 'Tá' ok, pessoal de Campo Grande?!", disse o presidente.

Confira o vídeo no momento do ocorrido: