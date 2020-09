Vida Saudável da Rádio ALEMS aborda o tema doenças cardíacas - (Foto: Pixabay/@rawpixel/Estadão)

O programa Vida Saudável da Rádio Assembleia, que vai ao ar toda sexta-feira, às 14h, e é reprisado durante a programação, será com o médico cardiologista, Carlos Eduardo Zanoni, que esclarece questões sobre o tema: doenças cardíacas.

O especialista durante a entrevista destaca os cuidados que se deve ter com a saúde para prevenir doenças cardíacas, mesmo por parte de pessoas que não têm histórico familiar de agravos relacionados ao coração. "É fundamental manter uma alimentação equilibrada, não fumar e fazer exercícios - sempre com orientação médica e respeitando os limites físicos de cada um. Além disso, é importante manter os exames de rotina em dia, pois às doenças cardiovasculares estão entre as que mais matam hoje no Brasil", pontua o cardiologista.

Carlos Eduardo Zanoni também fala sobre as doenças cardiovasculares mais comuns entre os brasileiros que são os infartos e os acidentes vasculares, conhecidos como derrames. E que neste momento de pandemia é importante que esses pacientes mantenham o isolamento social, o uso das máscaras e quando precisar sair manter o distanciamento de pelo menos dois metros.

Para ouvir o programa, basta acessar a Rádio ALEMS clicando aqui.